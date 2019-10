Mann (25) trennt sich mit Kreissäge Finger ab

Am Mittwoch ist es in Wien-Hietzing zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle gekommen. Ein 25-Jähriger hat sich bei Zimmerarbeiten mit einer Kreissäge schwer verletzt.

Auf einer Baustelle in Wien-Hietzing hat sich am Mittwoch ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Der 25-jährige Arbeite führte gerade Zimmerarbeiten durch.Als er mit der Kreissäge hantierte, schnitt er sich dabei in die linke Hand und trennte sich den Zeige-, Mittel- sowie den Ringfinger fast zur Gänze ab.Eine Passantin leistete bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste-Hilfe. In weiterer Folge wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht.