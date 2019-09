Mann (26) zückte bei Streit plötzlich Pistole

Bei einem Streit zwischen zwei Männern zückte ein Beteiligter (26) plötzlich eine Pistole. Der Beschuldigte ist ein mutmaßlicher Drogendealer.

Wohnung durchsucht

Zwei in Linz lebende Iraker (26, 25) waren Mittwochnachmittag dermaßen aneinandergeraten, dass die Polizei anrücken musste. Begonnen hatte die Auseinandersetzung zuvor in der Wohnung des Älteren.Plötzlich richtete dieser laut Polizei eine Pistole auf den 25-Jährigen. Der Iraker konnte seinem Landsmann die Waffe aus der Hand schlagen, versetzte ihm einen Faustschlag und lief ins Freie.Dort ging der Streit dann weiter bis schließlich die Polizei eintraf und die Kontrahenten beruhigen konnte.Da der Beschuldigte keine Waffe bei sich hatte, wurde dessen Wohnung durchsucht. Und die Beamten wurden auch fündig. Unter dem Waschbecken in der Küche fanden sie eine zerlegte Schreckschusspistole.Dabei blieb es aber nicht. Denn in der Wohnung befanden sich auch eine Suchtgift-Waage, ein Briefchen mit pulverartiger Substanz und ein gestohlenes Fahrrad.Die Polizisten brachten den Iraker (26) anschließend ins Polizei-Anhaltezentrum. Bei der Personendurchsuchung stießen die Beamten dann auch noch auf Klemmsäckchen, vermutlich gefüllt mit Crystal Meth.