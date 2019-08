Krebspatient (44) ertrank beim ersten Date im See

Tragisches Detail eines im Feldkirchner See Ertrunkenen: Der krebskranke Mann hatte sich an jenem Tag erstmals mit seiner neuen Internetbekanntschaft getroffen.

Ein tragisches Ende nahm ein Badeausflug an den Feldkirchner See für Sebastian M. (44). Rund 36 Taucher der Wasserrettung konnten den Mann Sonntagabend nach zwei Stunden Suche nur noch tot bergen (wir berichteten ).Besonders tragisch: Der Ausflug an den See war das erste Treffen mit einer neuen Bekanntschaft, wie die" berichtet.Sebastian M., der Leukämie hatte, hatte die Frau im Internet kennengelernt. Die Frau war für das Treffen extra aus Passau (GER) angereist.Gegen 14 Uhr gingen die beiden im FKK-Bereich ins Wasser. Nachdem sie ein Stück geschwommen waren, soll er gesagt haben, dass er keine Kraft mehr habe und zurückschwimme.Doch als die Frau zurück am Ufer war, fehlte von ihrem Begleiter jede Spur. Augenzeugen berichteten, dass M. rund 100 Meter vom Ufer entfernt untergegangen war.Ein zufällig anwesender Taucher suchte noch nach dem Vermissten, konnte ihn zunächst aber nicht finden.Rund zwei Stunden danach folgte dann die traurige Nachricht. Der 44-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.(mip)