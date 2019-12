Mann (75) wird vom Traktor überrollt und stirbt

Am Montag kam es im Bezirk Leibnitz zu einem tödlichen Unfall. Ein Mann war mit Grabungsarbeiten beschäftigt, als er vom Traktor überrollt wurde.

Schrecklicher Unfall in Hengsberg, Bezirk Leibnitz. Am Montagmorgen war ein 75-Jähriger alleine mit Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück beschäftigt. Dabei beabsichtigte er nach bisheriger Erkenntnislage mit einer Baggerschaufel ein Loch hinter dem Wirtschaftsgebäude zu graben. Die selbst gebaute Schaufel hatte er an einem nicht (mehr) zum Verkehr zugelassenen Traktor angebracht.Wie es zum Unglück kam, ist völlig offen. Aus bisher nicht restlos geklärter Ursache geriet der 75-Jährige in der Folge unter den Traktor, wobei er vom linken hinteren Reifen überrollt wurde. Dabei dürfte der Mann tödliche Verletzungen erlitten haben. Die Gattin alarmierte die Rettungskräfte, nachdem sie den 75-Jährigen gegen 10:45 Uhr fand.Einsatzkräfte der Feuerwehren Hengsberg, Preding und Schönberg standen für die Bergung im Einsatz. Notärzte des Rettungshubschraubers konnten jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Eine von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnete Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.