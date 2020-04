Markt-Rebell bei Attacke auf Polizist gefilmt

Ein 20-Jähriger und ein 50-jähriger Mann mussten von der Polizei festgenommen werden. Ein Leserreporter konnte die Attacke auf einen Beamten dabei mit dem Handy festhalten.

Am Samstag kam es um 13.00 Uhr in der Klosterneuburger Straße, Ecke Gerhardusgasse in Wien-Brigittenau zu einem Zwischenfall mit zwei aserbaidschanische Staatsangehörigen (20, 50). Ein Leserreporter konnte die Festnahme der beiden Männern mitfilmen. "Heute" berichtete Die Polizei Wien wurde alarmiert, weil die beiden Männer aus Aserbaidschan einen Standbetreiber beschimpft und anschließend auch attackiert und den Stand beschädigt haben sollen. Als ein Verwandter dem Opfer zu Hilfe kommen wollte, soll auch dieser von den Männern attackiert und bedroht worden sein.Die Polizisten konnten beide Tatverdächtige anhalten und vorläufig festnehmen. Während der Festnahme leistete der 20-Jährige allerdings Widerstand, indem er versuchte, einen der Beamten mit einem Kopfstoß zu attackieren. Der Polizist blieb unverletzt.