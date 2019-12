Mann bedroht seine Ehefrau mit dem Tod

Ein 46-jähriger Pole wurde am Donnerstag in Wien-Donaustadt festgenommen, nachdem er seine Frau mit dem Tod bedrohte.

Zuerst rief der Tatverdächtiger seine 45-jährige Frau an und drohte ihr mit dem Umbringen. Danach fuhr er in die gemeinsame Wohnung in der Langobardenstraße.Dort bedrohte er sie neuerlich. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.