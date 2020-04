Mann bei Arbeiten im Wald schwer am Kopf verletzt

Bei Forstarbeiten wurde ein 57-Jähriger in Irnfritz (Bezirk Horn) von einem Ast am Kopf getroffen und schwer verletzt.

Heftiger Forstunfall am Donnerstag in Irnfritz: Eine Gruppe von Männern war im Wald mit Holzarbeiten beschäftigt, als einer von ihnen plötzlich mit einen klaffenden Wunde am Kopf dastand.Der 57-Jährige hatte zuvor etwas abseits seiner Kollegen gearbeitet und Äste von am Boden liegenden Bäumen abgetrennt. Als die anderen den Mann dann blutüberströmt sahen, riefen sie sofort die Rettung.Ein herabfallender Ast dürfte den Mann zuvor am Kopf getroffen haben. Laut Polizei hatte der 57-Jährige dabei keinen Helm auf. Er wurde vor Ort von der Notärztin versorgt und anschließend im Horner Spital mit schweren Kopfverletzungen stationär aufgenommen.