Mann belästigt Frau (27) und droht ihr mit dem Tod

In einem Klagenfurter Lokal wurde eine 27-Jährige von einem jungen Mann belästigt. Als dieser sie weiter bedrängte, stieß sie ihn weg. Dabei wurde der 24-Jährige verletzt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 7. Dezember in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt, wurde aber erst jetzt bekannt.Gegen 2.20 Uhr bedrängte ein Afghane eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, indem er "ihre sexuelle Integrität missachtete".Die Frau wehrte sich gegen diese Aufdringlichkeit, weshalb sie von dem 24-Jährigen mit dem Umbringen bedroht wurde. Als er die 27-Jährige weiter bedrängte und berührte, stieß sie ihn weg.Dabei stürzte der 24-Jährige und erlitt durch eine Bierflasche Schnittverletzungen, die er in der Hand gehalten hatte, so die Polizei.Der Mann wurde wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Drohung angezeigt.