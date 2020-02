Mann brach sich bei Begräbnis Oberschenkel

Ungewöhnlicher Einsatzort für die Rettungskräfte: Während einer Beerdigung kam ein Senior unglücklich zu Sturz und zog sich einen Oberschenkelbruch zu.

Unfall während gerade eine Beerdigung in Gang war: Ein Senior kam am Friedhof in Mödling unglücklich zu Sturz, zog sich neben Prellungen einen Oberschenkelbruch zu.Trauergäste verständigten die Einsatzkräfte: Das Notarzteinsatzfahrzeug Mödling, welches diesmal von der Bezirksstelle Brunn am Gebirge besetzt war, wurde neben der Rettungswagen-Mannschaft aus Mödling ebenfalls alarmiert.Nach der Erstversorgung (Schmerztherapie) vor Ort am Friedhof wurde der Verletzte – er soll um die 80 Jahre alt sein – mittels Vakuummatratze schonend in den Schockraum des Krankenhauses in Baden transportiert.