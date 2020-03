Mann hat Atemnot, droht dann Polizisten mit "Puffn"

Mit 2,3 Promille im Blut sorgte ein 52-Jähriger Samstagnachmittag im Ennser Schlosspark für einen Polizeieinsatz. Einen Polizisten drohte er zu erschießen, hätte er eine "Puffn" dabei.

Polizist konnte Angriff abwehren

2,3 Promille im Blut

Rettungskräfte riefen am Samstag, um 15:23 Uhr, die Polizei zu Hilfe. Sie waren gerade dabei sich im Schlosspark in Enns um einen 52-Jährigen zu kümmern.Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land war bereits stark alkoholisiert und klagte über Atemnot, wirklich helfen lassen wollte er sich aber wohl nicht.Als die Polizisten sich dem 52-Jährigen näherten, fing dieser an sie zu beschimpfen. "Sei froh, dass i ka Puffn hob, sonst erschieß i di", drohte er einem Polizisten sogar. Dabei griff sich der Mann erst an den Gesäßbereich, versuchte dann auf den Polizisten loszugehen.Der Beamte konnte den Angriff aber mit einem Fußstoß abwehren und den Betrunkenen festnehmen. Noch während der Festnahme drohte der 52-Jährige neuerlich.Er wird angezeigt.Ein Alkotest ergab: 2,3 Promille!