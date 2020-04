Mann hat die Haare schön – und wird dafür abgestraft

Mit seiner gestriegelten und gestutzten Haarpracht erregte ein Italiener aus der Gemeinde Rovellasca, die zwischen Mailand und Como liegt, ordentlich Aufsehen.

Teures Vergnügen

Seine perfekt sitzende Frisur fiel einer Polizeistreife im Ortszentrum ins Auge und machte die Beamten stutzig. Immerhin haben sämtliche Friseure des Landes aufgrund der Corona-Pandemie schon seit Wochen geschlossen.Der Mann wurde daraufhin von der Exekutive zur Rede gestellt. Anbetracht der doch erdrückenden Beweislast auf seinem Haupt "gestand" er alles. Er war tatsächlich gerade bei einem Figaro gewesen.Dieser konnte dann auch recht schnell ausgeforscht werden. Der 50-jährige Friseur hatte allen nationalen Verboten zum Trotz sein Geschäft illegal wieder geöffnet. 280 Euro Strafe wurden dem Haarkünstler gleich vor Ort von den Beamten abgeknöpft und sein Treiben den Provinzbehörden gemeldet, wie "La Provincia di Como" berichtet.Auch sein Kunde, an dessen Scheitel der 50-Jährige zuvor sein Können unter Beweis gestellt hatte, muss nun brennen. Ihm wurde ebenfalls eine Strafe in selber Höhe aufgebrummt – ein teurer Haarschnitt, auch wenn er noch so gut gewesen sein mag.