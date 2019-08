Vor 6 ' Mann befriedigte sich auf Straße vor 19-Jähriger

Eine 19-Jährige wurde in Linz von einem Unbekannten sexuell belästigt. (Symbolbild). Bild: Kein Anbieter/iStock

Erst gab es für eine 19-Jährige ein paar "unsittliche Sätze", dann öffnete der Unbekannte auf offener Straße seine Hose und begann vor ihr zu onanieren.

Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land machte bei der Polizei die Anzeige wegen sexueller Belästigung.



Die junge Frau ging Mittwoch um halb drei Uhr nachmittags in der Weißenwolffstraße in Linz. Bei einem Hauseingang wurde sie auf einen "auffällig schwarz gekleideten Mann" aufmerksam, wie sie der Polizei erzählte.



Sie wollte mit etwas Abstand an ihm vorbeigehen, ihn gar nicht weiter beachten, da soll der Mann plötzlich angefangen haben ihr "einige unsittliche Sätze" zuzurufen. Und noch weiter: er öffnete seine Hose und begann sich selbst zu befriedigen.



Die 19-Jährige suchte geschockt das Weite und machte bei der nächsten Polizeidienststelle eine Anzeige.



Hier die Personenbeschreibung der Polizei:



Der Gesuchte ist zirka 175 Zentimeter groß und wird auf etwa 50 Jahre geschätzt. Es handelt sich vermutlich um einen Österreicher mit dunklen Haaren und einer Halbglatze. Der Mann trug schwarze Kleidung und eine dunkle Sonnenbrille.



Die Polizei in der Linzer Nietzschestraße bittet um Hinweise unter 059133 4589. (cru)