Mann in Quarantäne läuft Marathon in Wohnung

Pan Shancu läuft gerne Marathons. Wegen des Coronavirus' und der verhängten Quarantäne musste sich der Chinese etwas besonderes einfallen lassen, um fit zu bleiben.

66 Kilometer gelaufen

Zahl der Todesopfer steigt

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Viele Metropolen in China gleichen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus einer Geisterstadt.Die Straßen sind menschenleer. Geschäfte, Ämter, Restaurants und Schulen bleiben geschlossen. Aus Angst vor dem Coronavirus bleiben Menschen lieber zu Hause, zudem gibt es ein Quarantänegebot.Pan Shancu wohnt in Hangzhou in der Nähe von Shanghai und ist leidenschaftlicher Marathonläufer. Sein Training wollte er nicht aufgeben und so lief er einfach in seiner kleinen Wohnung. Runde für Runde in seinem kleinen Wohnzimmer. Nach eigenen Angaben ist er 66 Kilometer gelaufen.Ein Video davon macht gerade in den sozialen Netzwerken die Runde. Über 6.000 Runden sollen es gewesen sein. Sechs Stunden und 41 Minuten hätte er dafür gebraucht, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Telefon erklärte. Am Anfang sei ihm etwas schwindelig geworden."Ich war viele Tage nicht mehr draußen, ich kann es nicht mehr ertragen, nur herumzusitzen. Laufen ist wie eine Sucht. Wenn man lange Zeit nicht laufe, bekomme man juckende Füße", so der Sportbegeisterte.Etwa 1,4 Milliarden Chinesen halten sich derzeit hauptsächlich in geschlossenen Gebäuden auf. In der besonders betroffenen Provinz Hubei starben weitere 139 Menschen an den Folgen der Erkrankung, wie die dortigen Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in China seit dem Auftauchen des Virus im Dezember auf mindestens 1.662.