Kein Wagerl! "Wollte nur Energydrink und flog raus"

Seit einigen Tagen ist es Kunden nicht mehr erlaubt, ohne Einkaufswagen manche Supermärkte zu betreten. Ein Wiener wurde nun aus diesem Grund beim Einkaufen rausgeschmissen.

"Darf ohne Körberl nicht einkaufen"

Der Einkaufswagen erfüllt in der Zeit von Corona gleich zwei Funktionen: Einerseits soll damit ein guter Abstand zwischen den Einkaufenden gewährleistet sein. Andererseits behalten Mitarbeiter so den Überblick über die Anzahl der Kunden im Geschäft. "Heute" berichtete Diese Regelung ist für viele Kunden allerdings eine Neuigkeit: "Was soll denn jetzt der Blödsinn mit den Körberl und Wagerl", fragte ein ""-Leserreporter. Am Dienstag musste er in einer Supermarkt-Filiale in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt nun selbst miterleben, was passiert, wenn kein Einkaufswagen in das Geschäft mitgenommen wird.Der Leser wurde nämlich kurzerhand einfach rausgeschmissen, was bei ihm für Unverständnis sorgte. "Ich wollte mir bloß einen Energydrink kaufen und der Security wollte mir ein Körberl aufzwingen", erzählte er weiter. "Ich werde also dazu gezwungen einen nicht desinfizierten Wagen oder Korb zu nehmen, die ich wegen der momentanen Situation nicht angreifen will, sonst darf ich nicht einkaufen gehen?"