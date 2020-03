Mann schoss auf Frau und beichtete Tat Nachbarn

Bluttat im Bezirk Melk: Ein Mann soll in Reitern (Melk) auf seine Frau geschossen und die mutmaßliche Tat dem Nachbarn gestanden haben. Die Frau wurde ins Spital geflogen.

Zweiter Mordversuch in der Coronakrise in NÖ binnen weniger Tage, diesmal in Reitern (Maria Taferl, Bezirk Melk) am Wochenende: Ein Mann soll mit einem Gewehr auf seine seine Frau geschossen haben. Der Schütze lief laut ersten Informationen zum Nachbarn und gestand die mutmaßliche Gewalttat.Der Mann wurde daraufhin von der Polizei festgenommen, das schwer verletzte Opfer wurde mit dem Notarzthelikopter ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die Hintergründe zum Schussattentat sind noch unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.Erst vor wenigen Tagen hatte ein 51-Jähriger in Bad Vöslau auf seine schlafende Gattin (49) eingeprügelt, weil er mit der Situation rund um die Coronakrise überfordert gewesen war ( "Heute" berichtete ).