Mann stahl Frau (60) Geldbörse beim Einkaufen

Die Polizei sucht den nächsten Dieb: Ein Unbekannter stahl einer 60-Jährigen in Melk aus ihrer Handtasche die Geldbörse, hob ein paar Hunderter ab.

Ein bislang unbekannter Täter soll am 19. Februar zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr die Geldbörse einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Melk aus deren Handtasche gestohlen haben, während die Frau in einem Lebensmittelgeschäft in Melk einkaufte.Mit der Bankomatkarte hob der Dieb dann ein paar Hundert Euro bei einem Bankomanten in Klein-Pöchlarn ab. Ein weiterer Behebungsversuch in Marbach an der Donau misslang – der erstaunte Gesichtsausdruck des Mannes am Fahndungsfoto gehört zum gescheiterten Versuch.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten gab die Polizei nun die Fotos zur Fahndung frei. Wer den Mann – der offenbar ein Faible für Sonnenbrillen hat, die zu groß für seinen Kopf sind – erkennt, möge sich mit den Hinweisen telefonisch an die Melker Polizei wenden.