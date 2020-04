Mann starb nach Unfall mit Motorsäge im Spital

In Heldenberg schnitt sich am Mittwoch ein Mann (66) bei Forstarbeiten ins Bein, er starb am Donnerstag im Kremser Spital.

Nach einem heftigen Forstunfall am Mittwoch in Heldenberg (Bezirk Hollabrunn) musste ein 66-Jähriger per Christophorus 2 ins Spital nach Krems geflogen werden – "Heute" berichtete . Der Mann erlag dort nun seiner schweren Verletzung.Der 66-Jährige hatte sich selbst mit einer Motorsäge ins Bein geschnitten. Weder er noch sein Begleiter hatten laut "NÖN" ein Handy dabei, der Begleiter musste deshalb zuerst zur Straße laufen und ein Auto anhalten.Weil auch die Rettung nicht sofort in das Waldstück zufahren konnte, ging weitere wichtige Zeit verloren und der Landwirt hatte bereits so viel Blut verloren, dass er reanimiert werden musste. Im Kremser Spital verloren die Ärzte dann in den Morgenstunden am Donnerstag den Kampf um das Leben des Mannes.