Mann stirbt bei schweren Überflutungen in Istanbul

Schwere Regenfälle haben Teile Istanbuls unter Wasser gesetzt. Ein Mann kam bei den Überschwemmungen ums Leben, der Große Basar ist komplett überflutet.

In der türkischen Metropole Istanbul ist es am Samstag zu schweren Regenfällen und Überschwemmungen gekommen. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Obdachlose wurde in einer Unterführung im Viertel Unkapani entdeckt, er war offenbar ertrunken.Das Wasser überflutete zahlreiche Straßen sowie Teile des jahrhundertealten Großen Basars, der als Touristenmagnet und eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt am Bosporus gilt.Auf Fotos (Diashow oben) und Videos sind Ladenbesitzer zu sehen, die mit allen Kräften versuchen, ihre Verkaufsstände vor den Überflutungen zu retten. Viele Händler haben aber ihre Waren verloren.Daneben steckten auch einige Fahrzeuge in den Überschwemmungen fest. Ein geparktes Auto fiel sogar in ein Loch, das der Starkregen in die Straße gerissen hatte.Aus Sicherheitsgründen wurde der Fährverkehr zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil der Stadt eingestellt, berichten örtliche Medien.Der Große Basar in Istanbul gehört zu den größten und ältesten überdachten Märkte der Welt. Im Jahr 2014 war der Basar sogar die meistbesuchte Touristenattraktion der Welt.Experten warnen zudem vor einem gewaltigen Erdbeben in Istanbul. Forscher haben unlängst unter dem Marmarameer in der Nähe der Metropole eine erhebliche tektonische Spannung gemessen.Diese könnte ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 7,1 bis 7,4 verursachen - "Heute.at" berichtete (wil)