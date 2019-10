Mann stürzte bei Arbeiten auf Friedhof in Gruft

Ein Sturz über dreieinhalb Meter brachte einen Arbeiter jetzt am Friedhof in Alberndorf ins Grab. Buchstäblich, nicht sprichwörtlich.

Kurioser Unfall am Dienstag in Alberndorf im Pulkautal (Bezirk Hollabrunn): Ein Arbeiter war gerade mit Sanierungsarbeiten beschäftigt, als er aus noch unbekannter Ursache beim Versetzen des Grabsteins in eine dreieinhalb Meter tiefe Gruft stürzte."Der Mann konnte sich nicht selbst befreien, Kollegen riefen die Einsatzkräfte", schildert Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos NÖ.Die Florianis wurden zu einer "Person in Notlage" gerufen, hoben den Mann, der beim Sturz Verletzungen in Form einer Platzwunde erlitt, aus dem Grab.Der Arbeiter wurde ins Spital gebracht, die Feuerwehr konnte den Einsatz rasch abwickeln.