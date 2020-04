Mann würgte Ehefrau, drohte sie umzubringen

Gleich mehrmals schlug und würgte ein 29-Jähriger im Bezirk Schärding über mehrere Tage hinweg seine gleichaltrige Ehefrau, drohte sie sogar umzubringen.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauen-Helpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Frau durfte Wohnung nicht verlassen

Bereits im Vorfeld wurde von vielen Seiten über zunehmende häusliche Gewalt in der Corona-Krise gewarnt. Im März stieg die Zahl der Fälle leicht an. Was den 29-Jährigen derart zum Ausrasten brachte, ist unklar. Amtsbekannt war der Mann der Polizei zuvor aber nicht.Im Zeitraum zwischen 28. März und 1. April 2020 attackierte der Beschuldigte aus dem Bezirk Schärding seine Ehefrau gleich mehrmals.Mit den Fäusten schlug er der Gleichaltrigen ins Gesicht, trat gegen ihren Körper und würgte sie. Auch mit dem Umbringen drohte er ihr.Außerdem hinderte er seine Frau am Verlassen der Wohnung, wie die Polizei mitteilt.Der Mann wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Ried am Abend des 5. April in seiner Wohnung festgenommen.Er wurde am folgenden Vormittag in die Rieder Justizanstalt überstellt.