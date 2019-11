Markowitsch holte Sieg bei Rotweingala 2019

Am Montag wurden in der Wiener Hofburg wieder die besten Rotweine des Landes ausgezeichnet. Den Gesamtsieg holte der Niederösterreicher Gerhard Markowitsch.

Der beste Rotwein kommt 2019 aus Göttlesbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha). Mit Gerhard Markowitsch konnte sich nach mehrjähriger Durststrecke wieder ein Niederösterreicher bei der Falstaff Rotweingala den Gesamtsieg holen. Mit dem "Ried Rosenberg 1ÖTW 2017" konnte sich Markowitsch Platz 1 vor dem Weingut Gesellmann (Deutschkreutz, Burgenland) und dem Weingut Johanneshof Reinisch (Tattendorf, Niederösterreich) sichern.Eine Flasche des edlen Tropfens kostet 31,40 Euro und wird von Markowitsch so beschrieben: "Sehr engmaschig und kompakt am Gaumen, tiefes Granat, intensiver Duft nach dunklen Beeren, nach Cassis, Wacholder und Gewürznelke. Wunderbar elegantes Tannin und ein unendlicher Abgang." Er besteht aus zwei Dritteln Zweigelt und Blaufränkisch und einem geringen Anteil Merlot.Insgesamt war es für Niederösterreichs Winzer am Montag ein höchst erfolgreicher Abend in der Hofburg. In sieben von elf Kategorien siegten niederösterreichische Weingüter. Neben Markowitsch und Reinisch holten dabei auch die Weingüter Angerer aus Lengenfeld (Bezirk Krems-Land), Grassl aus Göttlesbrunn (Bezirk Bruck) und Artner aus Höflein (Bezirk Bruck) Preise.