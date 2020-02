Migranten fuhren für Asyl direkt nach Traiskirchen

Am Wochenende nahm die Polizei in den Bezirken Bruck und Baden erneut Gruppen illegal Eingereister fest. Wobei eine davon gleich selbst mit dem Zug zur Polizei kam.

Die Serie geht weiter. Nach den zahlreichen Aufgriffen von illegal im Land aufhältigen Flüchtlingen in Niederösterreich zuletzt auch vermehrt politisches Interesse gewidmet wurde ( "Heute" berichtete ), kümmerte sich die Polizei auch an diesem Wochenende wieder um 17 Einwanderer.Am Sonntagvormittag wurden in Bruck an der Leitha beim McDonald's-Kreisverkehr sechs Syrer aufgegriffen. Kurz darauf meldeten sich sieben Marokkaner gleich persönlich bei der Polizeiinspektion in Traiskirchen um Asylanträge zu stellen. Bereits am Vortag hatte die Polizei vier Afghanen in Göttlesbrunn (Bezirk Bruck) mitgenommen.Während die Syrer und Afghanen überhaupt keine Angaben über Schlepper oder Route machten und sofort Asylanträge stellten, dürften die sieben Marokkaner, aufgeteilt auf zwei Gruppen, mit dem Zug von Italien aus ins Land und gleich direkt weiter nach Traiskirchen, wo sich bekanntlich ein Asylzentrum befindet, gereist sein. Alle wurden zur Fremdenpolizei nach Schwechat gebracht.