Das ist Berlusconis neue Freundin (30)

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi hat sich von seiner langjährigen Freundin getrennt. Der Grund ist offenbar eine andere Frau.

Über ein Jahrzehnt war Francesca Pascale (34) die Frau an Silvio Berlusconis Seite. Am Mittwochabend dann die überraschende Nachricht: Das Büro des Ex-Ministerpräsidenten gab das Liebes-Aus bekannt. "Es gibt keine romantische Beziehung und sie sind kein Paar", zitiert "Il Giornale" aus der Mitteilung. Trotz der Trennung bestehe zwischen den beiden aber weiter "eine tiefe Beziehung und Freundschaft".Berlusconis Büro veröffentlichte die Meldung, nachdem die Zeitschrift "Diva e Donna" ein Foto veröffentlicht hatte, auf dem Berlusconi mit einer anderen Frau zu sehen ist.Laut dem Bericht soll es sich um die neue Flamme des 83-Jährigen handeln. Die neue Frau an seiner Seite wurde schnell als Marta Fascina identifiziert.Fascina ist 30 Jahre alt und Parlamentsabgeordnete der Partei Forza Italia.Und wie geht es seiner Ex-Freundin Francesca Pascale? Sie zeigte sich gegenüber Medien "erstaunt" über die Mitteilung aus Berlusconis Büro.Aber: "Ich wünsche dem Präsidenten alles Glück der Welt und hoffe, er findet eine Person, die sich wie ich um ihn kümmert", so die 34-Jährige.Silvio Berlusconi war zweimal verheiratet. Mit Carla Elvira Lucia Dall'Oglio hat er zwei Kinder, aus seiner Ehe mit Veronica Lario stammen drei Kinder.