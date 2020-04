Masken-Rebellen müssen jetzt 25 Euro Stafe zahlen

Wer die Schutzmasken-Pflicht in der Öffentlichkeit missachtet, muss ab Dienstag erstmals 25 Euro Strafe zahlen.

Die Schutzmaskenpflicht wird ab kommenden Dienstag auf öffentliche Verkehrsmittel und alle geöffneten Geschäfte ausgeweitet. Das wird dann erstmals auch die Polizei in ganz Österreich kontrollieren, berichtet der "Kurier", der sich auf Regierungskreise beruft. Wer ohne Bedeckung von Mund und Nase erwischt wird, dem droht demnach ein Organstrafmandat von 25 Euro.Am Freitag wurde im Gesundheitsministerium eine Verordnung erstellt, die die Basis dafür bildet. Dieses Dokument wird der Exekutive Kontrollen in den Öffis ermöglichen. Damit ist das Nichtbedecken von Mund und Nase – egal ob mit Schal oder Maske – strafbar.Bisher war unklar, wer etwa in Zügen oder U-Bahnen sicherstellt, dass die Schutzmasken tatsächlich getragen werden. Sowohl die ÖBB als auch die Wiener Linien sahen keine Möglichkeit, diese Pflicht zu überprüfen.