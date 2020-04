Maskenball: So kreativ schützen sich die Politiker

Mund-Nasen-Schutz-Maske. Ab 6. April ist sie Pflicht in Supermärkten, bald auch in Öffis. Die Politik geht mit gutem Beispiel voran.

Wir werden uns erst an den Mundschutz gewöhnen müssen, war sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sicher. Aber es ist notwendig. In Supermärkten und bald auch in Öffis und allen geöffneten Geschäften herrscht seit 6. April Maskenpflicht.Die Politik geht mit gutem Beispiel voran. Seit Tagen sieht man die verschiedensten Politikerinnen und Politiker gesichtsverhüllt. Nur zum Sprechen hinter Plexiglas dürfen die Münder noch sichtbar sein.Und es stellt sich heraus: Manchen, so wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), scheint das ganze durchaus zu gefallen. Er ist besonders enthusiastisch bei der Sache.So einige Ministerinnen zeigen sich auch von ihrer kreativen Seite. So haben Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bereits Modelle aus Stoff präsentiert.Bonustipp: Am Ende führen wir sogar ein Negativbeispiel an.