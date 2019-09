Mathea veröffentlicht drei neue Songs gleichzeitig

Der österreichische Popstar der Stunde scheint keine Pause einlegen zu wollen. Mathea liefert einen Hit nach dem anderen. Und nun sogar drei gleichzeitig.

"M1 im Anhang. Good Job!" - Nicht mehr und nicht weniger stand in der Mail, die einiges verändern sollte. Ob Mathea aber schon zu der Zeit wusste, was für eine Lawine diese Nachricht auslösen würde? Die Datei "M1" war nämlich die Demoversion eines Songs, der nur wenige Monate später die heimischen Radiosender dominieren sollte.Im Endeffekt war "M1" aber mehr als das. Denn die Demo leitete fast schon ein neues Genre in der österreichischen Musikszene ein. Zwar wird von Künstlern oft betont, dass sie in ihren Songs persönliche Geschichten erzählen. Doch Mathea redet nicht nur. Sie macht es auch. Keine Metaphern, kein Platz für Interpretationen. Die Salzburgerin erzählt ohne Umschweife über Erlebtes. Wie in einer musikunterlegten Sprachnachricht. Und das kommt an. Die erste Single, die am Anfang eben noch "M1" hieß, bohrte sich regelrecht in die Köpfe der Österreicher. Am Ende stand der Song an der Spitze der heimischen Charts, wurde kurz darauf vergoldet und schließlich mit Platin veredelt. Auch in Deutschland platzierte sich die Single in der Hitparade. Auf Youtube zählt das Debüt weit über 10 Millionen Klicks. Auf Spotify wurde der Song sogar über 20 Millionen Mal gestreamt.Wer an ein One-Hit-Wonder glaubte, wurde bereits mit der zweiten Single eines Besseren belehrt. Denn auch die zweite Single schaffte es mühelos in die Top 10 der österreichischen Charts. Die Millionen-Marken wurden sowohl auf Youtube als auch auf Spotify schnell geknackt. Mathea ruhte sich aber nicht aus, wartete nicht darauf was passiert. Nur wenige Wochen später schoss sie bereits eine dritte Single nach. Und auch die steht ihren Vorgängen in allen Belangen in nichts nach.Jetzt kehrt Mathea wieder zum Anfang zurück. Sie hat nämlich nicht vergessen, wie alles begann: Mit "M1". Doch dieses Mal handelt es sich nicht um einen Demo-Song, sondern um eine komplette EP. Diese enthält nicht nur die drei bereits releasten Hits, sondern liefert auch drei noch unveröffentlichte Songs mit. Die Chancen für Ohrwürmer stehen wohl sehr hoch.Vielleicht war die allererste Mail eine Art Vorbote und im Nachhinein betrachtet kann man ihr wohl nur recht geben: "Good Job!"