Diese Promis machen ihren eigenen Wein

Til Schweiger, Günther Jauch und Matthias Schweighöfer haben etwas gemeinsam: Sie haben alle schon eigenen Wein auf den Markt gebracht.

Unter Prominenten scheint sich die Tendenz abzuzeichnen in die Genusswirtschaft zu gehen. Til Schweiger und Günther Jauch haben es mit ihren eigenen Weinsorten vorgemacht.Gemeinsam mit Joko Winterscheidt und Winzerin Juliane Ellerbringt Schauspieler Matthias Schweighöfer gerade den dritten Wein aus der Reihe "III freunde"-Weine auf den Markt. Durch ihre gemeinsame Leidenschaft für gute Weine kamen sie auf die Idee selbst welche zu produzieren.Der erste Wein erschien bereits im April vorigen Jahres.Gestartet haben sie mit einem trockenen Grauburgunder - der Lieblingsrebsorte von Joko Winterscheidt. So widmeten sie jeden Wein einer jeweiligen Vorliebe Der zweite Wein, den sie herausbrachten, wurde demnach ein Rosé, weil Matthias diese bevorzugte. Juliane ist ein bekennender Riesling-Fan und in diesem Zeichen steht der dritte Wein.Seit die Winzerin vor sechs Jahren das Weingut ihrer Eltern übernahm, hat sie eine eigene Weinlinie geschaffen. Für den Schauspieler und Moderator bedeutet das bei der Aufgabenverteilung mit ihrer Reichweite mehr Vermarktungsstrategien als den Prozess der Weinlese mitzugestalten. Für Joko Winterscheidt im Interview mit dem Stern erwähnt, war es für ihn vor allem das Lebensgefühl der Weinbaugebiete, das ihn dazu bewegte, an dem Projekt teilzuhaben.