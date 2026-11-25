i Amazon MGM Studios Grande Finale Liebe, Verrat und Abschied: Drama bei "Maxton Hall" Die dritte und letzte Staffel der Hit-Serie startet am 9. Dezember bei Prime Video. Der Trailer verspricht ein Ende voller großer Gefühle. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fans müssen bald Abschied nehmen: Am 9. Dezember 2026 startet bei Amazon Prime Video die dritte und finale Staffel von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns". Das Serien-Phänomen rund um Ruby und James geht damit zu Ende.

Sechs Folgen bleiben den Fans noch. Am 23. Dezember endet die Geschichte endgültig.

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Laut "Bild" steht die Liebe von Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) vor der wohl größten Prüfung: Ruby fliegt von der Elite-Schule, ihr Traum von Oxford gerät in Gefahr. Ausgerechnet James scheint zunächst eine Rolle bei ihrem Rauswurf zu spielen.

Internationale Erfolgsserie

Die deutsche Amazon-Produktion wurde zum globalen Hit. Staffel zwei landete laut dem Streamingdienst in 42 Märkten weltweit auf Platz 1. Herbig-Matten und Hardung wurden zu den Gesichtern des Überraschungs-Erfolgs.

Die Erfolgsformel: Eine klassische "Enemies to Lovers"-Geschichte, kombiniert mit einem glamourösen Elite-Schul-Setting und einer riesigen Fanbasis. Über TikTok und andere soziale Medien entwickelte sich ein internationaler Hype.

Romanvorlage als Grundlage

Grundlage der finalen Staffel ist Mona Kastens Roman "Save Us", der Abschluss ihrer Bestseller-Trilogie. Die 34-jährige Autorin hatte bereits eine große Leserschaft, bevor die Serie verfilmt wurde.

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Der frisch veröffentlichte Trailer verspricht genau das, wofür die Fans "Maxton Hall" lieben: große Gefühle, Verrat, Herzschmerz und jede Menge Drama.