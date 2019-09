"Shamy" sind ab 2020 gemeinsam in neuer Serie

"The Big Bang Theory" ist abgedreht, die Stars haben Zeit für neue Projekte. Aber was der Serien-Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen.

Britische Hit-Serie "Miranda" als Vorlage

Shamy, wie "The Big Bang Theory"-Fans wissen, ist der Paarname von Sheldon (Jim Parsons) und Amy (Mayim Bialik), die nach ewigem hin und her ihr Serienglück fanden. Jim mag seine Serienliebe auch privat und arbeitete gern mit ihr zusammen.Fans von Shamy können aufatmen, denn am Freitag gab Jim Parsons bekannt, dass er und Mayim an einem neuen Serienprojekt arbeiten.Die Show soll "Carla" heißen. Es soll ein regelrechter Bieter-Krieg zwischen den Sendern stattgefunden haben, den schließlich Fox für sich gewann. Mayim wird der Star, beide werden auch als Executive Producer fungieren."Carla" soll die US-Version der britischen Kult-Comedy-Serie "Miranda" mit Comedienne Miranda Hart werden. Das englische Original gehört bei der BBC zu den erfolgreichsten Serien des vergangenen Jahrzehnts und lief von 2009-2013. Miranda Hart wurde mehrfach ausgezeichnet, der Mann an ihrer Seite war Tom Ellis, der danach den Lucifer in der gleichnamigen Serie spielen durfte. Ob Jim Parsons die Rolle von Ellis übernimmt, ist nicht ganz klar.Bialik spielt eine 39-Jährige, die sich gegen die Gesellschaft und ihre beherrschende Mutter durchsetzen muss, um zu beweisen, dass man auch ohne Ehemann und Klischeefamilie glücklich sein kann. Das Geld, dass ihre Eltern für ihre Hochzeit zur Seite gelegt haben, gibt sie aus, um damit ein Kaffeehaus namens Cat Café in Louisville, Kentucky zu eröffnen."Carla" soll im Herbst 2020 anlaufen.