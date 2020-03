McLaren präsentiert spezielle Version des GT

Mit dem von MSO verfeinerten McLaren Verdant Theme GT zeigt die Sportwagenschmiede eine ganz besondere Version seines Gran Turismo.

Bei McLaren ist die MSO-Abteilung für spezielle Kundenwünsche zuständig. Mit dem Verdant Theme GT by MSO zeigt man jetzt, was alles möglich ist.Das Fahrzeug kann mit einer sehr auffälligen Farbgebung aufwarten, die sich im Verlauf des Fahrzeugs ändert.Die Lackierung der drei Farben „Harsell Green", „Arbor" und „Steppe Green" hat rund 430 Stunden Zeit in Anspruch genommen.Auch im Innenraum finden sich wieder grüne Dekorelemente und Sitze, die mit feinstem Kaschmir bezogen sind.Für viel Fahrspaß sorgt der 4,0 Liter V8 mit 620 PS, der den Sportwagen in nur 3,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 km/h befördert.Einen Preis hat McLaren nicht verraten, aber alleine die aufwendige Lackierung wird teurer als ein Mittelklassefahrzeug sein.Stefan Gruber, autoguru.at