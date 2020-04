Media Markt und Saturn öffnen ebenfalls am 2. Mai

Am kommenden Samstag öffnen 37 Media Markt- sowie 15 Saturn-Filialen ihre Tore. Sicherheit steht dabei an erster Stelle, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Handel fährt wieder hoch. Möbelgeschäfte und Friseursalons dürfen am kommenden Samstag (2. Mai) erneut Kunden begrüßen. Das trifft auch auf die Elektrofachgeschäfte Media Markt und Saturn zu. Österreichweit werden am Samstag 37 Media Märkte und 15 Saturn-Filialen aufsperren, unter strengen Hygienevorschriften, wie es in einer Aussendung heißt."Neben der strikten Einhaltung aller vorgeschriebenen und empfohlenen Vorgaben wurden auch die Marktmitarbeiter und Fachberater entsprechend geschult. Damit ist es ab 2. Mai österreichweit für alle Kunden wieder möglich, sicher und entspannt stationär beim Marktführer einzukaufen und vom Serviceangebot vor Ort zu profitieren."Pro Markt wird nur ein Eingang geöffnet und der Zutritt reguliert, um die Kundenanzahl zu kontrollieren und die erforderlichen Abstände zu gewährleisten. Selbstverständlich gilt an allen Standorten Maskenpflicht, auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und an allen Ein- und Ausgängen wurden Desinfektionsmittelspender installiert.Um die Kunden dabei zu unterstützen, den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten, wurden gut sichtbare Markierungen, etwa im Kassenbereich, an der Servicebar, bei der Information, auf Stiegen, Rolltreppen, im Lift und in Wartezonen im Außenbereich angebracht. Zudem wurden Kassenbereiche, Informations-, Service-, Abhol- und Vertragsschalter mit Plexiglasplatten ausgestattet.Alle Demonstrationsgeräte in den Märkten werden regelmäßig desinfiziert und Kunden werden gebeten, nach Möglichkeit eine bargeldlose Bezahloption zu wählen. Zu den umfassenden Sicherheitsmaßnahmen zählen auch eingeschränkte Öffnungszeiten.Auch die Option der Marktabholung ist wieder verfügbar: Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, aber nicht auf sein Wunschprodukt warten kann, kann von zuhause aus online bestellen und lagernde Produkte in einer nahe gelegenen Filiale innerhalb weniger Stunden abholen.