Mega-Insta-Autotreffen am Wiener Kahlenberg

In der Nacht auf Samstag versammelten sich Hunderte von Autofreaks am Wiener Kahlenberg. Die Polizei spricht von einem Treffen der "Tuning"-Szene.

In der Nacht auf Samstag trafen sich Hunderte von Autofahrern am Wiener Kahlenberg und besetzten den Parkplatz. "Es war ein Treffen der Tuning-Szene", bestätigte die Wiener Polizei.Ein "Heute"-Leserreporter schickte ein Video von dem unglaublichen Treffen. "Da das Treffen am Wörthersee abgeblasen wurde, kam es auf Instagram zu Einladungen und schließlich kamen Autoliebhaber aus ganz Österreich", bestätigte der anonym bleiben wollende "Heute"-Leser.Das Treffen startete um rund 21 Uhr. Aufgrund des großen Ansturms war die gesamte Höhenstraße nur mehr einspurig befahrbar. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus, mit dem Stadtpolizeikommando Döbling, der Bereitschaftseinheit und der Landesverkehrsabteilung, bestätigte Polizeisprecher Daniel Fürst."Die Präsenz der Polizei zeigte Wirkung", so der Sprecher. Es kam zu keiner Festnahme, lediglich zu vier Covid-19 Organstrafverfügungen. Das können Strafen sein, die zum Beispiel das Nichteinhalten des Mindestabstands betreffen, so der Sprecher weiter. Bis 2 Uhr in der Früh waren die vielen Autos am Kahlenberg.Der "Heute"-Leserreporter erzählte, dass es durch die Blockade nicht leicht war für die Polizei durchzukommen. Man konnte weder rauf noch runter, denn der gesamte Parkplatz war voll.Noch in der Nacht zuvor kam es genau an dieser Stelle bei einem Driftversuch eines 21-jährigen Lenkers zu einem Unfall, "Heute" berichtete . Der Fahrer, der keinen Führerschein besaß, verlor gegen 23.00 Uhr am Kahlenberg plötzlich die Kontrolle über seinen BMW und stürzte eine Böschung hinunter.Das Auto überschlug sich dabei, rutschte am Dach mehrere Meter hinunter und kam zwischen Bäumen zum Erliegen. Der Lenker sowie der Beifahrer konnten sich mit Hilfe von Zeugen aus dem Fahrzeug befreien.Laut Leserreporter war das Treffen am Kahlenberg auch eine Antwort auf das abgesagte GTI-Treffen am Wörthersee.Die Veranstalter hatten einstimmig beschlossen, das 39. GTI-Treffen im Jahr 2020 abzusagen. Dieses hätte vom 20. bis zum 23. Mai in Reifnitz stattfinden sollen. Die Gemeinde Maria Wörth hat sich aufgrund des Erlasses der Bundesregierung nun dazu entschieden das Treffen abzusagen.