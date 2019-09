Mehr als 1 Million sah Kurz im ORF-Sommergespräch

Die vorläufigen Quoten sind da: Insgesamt verfolgten 2,8 Millionen Zuseher die ORF-Sommergespräche im Jahr 2019.

Bis zu 1,082 Millionen Menschen verfolgten am Montag das ORF-Sommergespräch mit Sebastian Kurz. Bei der letzten Folge in diesem Jahr mit Moderator Tobias Pötzelsberger waren durchschnittlich 997.000 Zuseher dabei (vorläufige Gewichtung). Bis zu 956.000 sahen die anschließende "ZIB 2".Insgesamt erreichten die traditionellen Gesprächsrunden 2,738 Millionen Österreicher, das entspricht laut dem öffentlich-rechtlichen Sender 36,4 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Durchschnittlich sahen 794.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 27 Prozent Marktanteil die fünf Ausgaben, in der jungen Zielgruppe (12 bis 49 Jahre) lag der Marktanteil bei 17 Prozent.Die einzelnen Sendungen (mit Ausnahme der Gespräche mit Pamela Rendi-Wagner und Sebastian Kurz sind alle endgültig gewichtet) im Überblick:Maria Stern, Liste Jetzt (5. August): durchschnittlich 628.000 SeherBeate Meinl-Reisinger, Neos (12. August): durchschnittlich 658.000 SeherNorbert Hofer, FPÖ (19. August): durchschnittlich 829.000 SeherPamela Rendi-Wagner, SPÖ (26. August): 855.000 SeherSebastian Kurz, ÖVP (2. September): durchschnittlich 997.000 SeherDas Gespräch mit ÖVP-Chef Kurz landet im Ranking aller Sommergespräche auf Rang drei. Davor lagen nur der nunmehrige Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Kurz selbst.(red)