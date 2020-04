Mehr als 20 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

Knapp 13.000 Menschen sind in Österreich mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Land ist ebenfalls gestiegen.

Auch in der Nacht auf Donnerstag ist die Zahl der Corona-Infizierten in Österreich gewachsen. Bisher sind fast 13.000 Personen an dem Virus erkrankt.Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums haben sich aktuell (Stand 6.00 Uhr) 12.942 Menschen mit Corona angesteckt.Die Zahl der Todesfälle im Land ist in den letzten Stunden leider ebenfalls drastisch gestiegen. Mittlerweile sind bereits 294 Menschen an dem Virus verstorben. Am gestrigen Mittwoch waren es zur gleichen Zeit noch 272 Tote.Die meisten Infizierten wurden dem Ministerium dabei weiterhin aus Tirol gemeldet, hier haben sich bisher 2.929 Personen mit Covid-19 angesteckt. Danach folgen Niederöstereich (2.128) und Oberösterreich (2.048) und Wien (1.878).Die Infektionszahlen der weiteren Bundesländer: Steiermark 1.432, Salzburg 1.129, Vorarlberg 794, Kärnten 360 und Burgenland 244.Laut dem Gesundheitsministerium gelten mittlerweile 4.512 Personen (Stand 8. April) wieder als genesen. Bisher wurden 120.755 Testungen durchgeführt.