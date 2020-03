Tirol und Steiermark mit meisten Intensiv-Patienten

Die neuesten Zahlen der Coronavirus-Infizierten und Patienten österreichweit: Alle Bundesländer, alle Verläufe, alle Informationen.

Die zweite Woche der Regierungsmaßnahmen gegen den Coronavirus geht zu Ende. Der Höhepunkt der Pandemie ist aber noch lange nicht in Sicht. Die Zahl der Neuinfizierten steigt weiter kontinuierlich an. Mit Stand Samstag, 17 Uhr, gibt es in ÖsterreichIn der Altersverteilung zeigt sich: Die Patienten ab 45 Jahren machen mit 4.741 Infizierten den Großteil der bestätigten Corona-Fälle aus. Davon entfallen allein 1.757 auf die Gruppe der 45- bis 54-Jährigen. Es folgen die Gruppe der Über-65-Jährigen (1.565) und jene der 55- bis 64-Jährigen (1.419).Auf die Gruppe der Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren sowie zwischen 35 und 44 Jahren entfallen jeweils rund 1.200 Infizierte. Am kleinsten ist die Zahl der Corona-Fälle in der Gruppe der Unter-14-Jährigen mit rund 200 Fällen. Dies kann allerdings auch damit zu tun haben, dass in dieser Gruppe weniger Test gemacht werden, weil Kinder und Jugendliche meist nur sehr schwache bis gar keine Symptome zeigen.Im Bundesländer-Vergleich bleibt Tirol der klare Infektionen-Hotspot. Das westliche Bundesland führt nicht nur in absoluten Zahlen mit 1.874 Infizierten die Statistik an sondern vor allem auch in Relation zur Bevölkerung.In Tirol befinden sich (nach Wien mit 1.068 Infizierten) auch die Bezirke mit den meisten Corona-Infizierten sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zur Bevölkerung – allen voran Landeck (557), St. Johann im Pongau (296), Innsbruck-Stadt (285) und Innsbruck-Land (226), Kufstein (223) sowie Zell am See (202).In absoluten Zahlen folgen Ober- und Niederösterreich mit insgesamt 1.358 bzw. 1.268 Corona-Erkrankten. Erst an vierter Stelle folgt das bevölkerungsreichste Bundesland Wien mit 1.068 Infizierten.Heraus sticht auch die Steiermark. Sie liegt bei den Infizierten (850 Personen) zwar im Mittelfeld, dort gibt es aber laut Statistik des Gesundheitsministeriums nach Tirol (38 Personen) am meisten Patienten auf der Intensivstation – nämlich 23 Personen. Die Intensiv-Patienten machen in der Steiermark ein knappes Fünftel aller Hospitalisierten (125 Personen) aus.Salzburg liegt derzeit bei Infizierten und Hospitalisierten im Mittelfeld. Das Burgenland und Kärnten sind bisher vom Coronavirus weiterhin vergleichsweise verschont geblieben.