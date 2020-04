Mehr Genesene als Erkrankte in Österreich

Die Zahlen der Corona-Patienten in Österreich sind rückläufig. Aktuell sind noch 6.168 Menschen krank.

Insgesamt wurden bislang 14.234 Personen positiv auf Covid-19. Davon starben 332 an den Folgen des Virus. Mittlerweile sind 7.633 Patienten wieder genesen.Geht man nach den Bundesländern, gibt es derzeit die meisten Erkrankten in Wien, mit 1.427 Infizierten. Tirol liegt mit 1.211 positiv getesteten Personen knapp dahinter. Schlusslicht bildet das Burgenland. Hier wurden lediglich 126 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert.Sieht man sich die Geschlechterverteilung an, so ist diese relativ ausgeglichen. Aktuell sind 51 Prozent der Erkrankten Frauen. In den Altersgruppen wird deutlich, dass sich vor allem Menschen im Alter zwischen 45 und 54 infizieren. Von den jemals positiv getesteten Personen waren 3.005 in diesem Alter. Lediglich 628 Corona-Infizierte waren über 84 Jahre alt. Gleichzeitig verzeichnet diese Altersgruppe mit 128 Toten die höchste Todesrate.Das Sozialforschungsinstitut SORA wird am Donnerstag eine zweite Dunkelziffer-Studie starten. Statistik Austria hat dazu eine repräsentative Stichprobe von 2.800 Personen ab 16 Jahren ausgewählt, Ergebnisse sollen Ende April vorliegen.Der ersten Dunkelziffern-Studie zufolge waren Anfang April in Österreich zusätzlich zu den Erkrankten in Spitälern zwischen 10.200 und 67.400 Personen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Der wahrscheinlichste Wert lag bei 28.500 Infizierten, was 0,33 Prozent der Bevölkerung entspricht und mehr als drei Mal so hoch war wie die damals rund 8.600 behördlich bekannten Fälle.