Melanie Müller freut sich über Sohn Matty

Die Schlagersängerin brachte am Sonntag per Kaiserschnitt einen gesunden Buben zur Welt.

Die ehemalige Dschungelkönigin und ihr Ehemann Mike Blümer, die bereits die zweijährige Tochter Mia haben, sind erneut Eltern geworden. Ihr Sohn kam am Sonntag auf die Welt, wie "rtl.de" berichtete.Auch der Name von Melanies kleinem Sohn ist bereits bekannt. So hört er auf den Namen Matty, damit fängt sein Name ebenso wie der seiner Eltern und seiner Schwester mit M an. Eigentlich hieße es, der Geburtstermin sei offiziell erst am 23. Oktober, doch der kleine Matty kam nun zwei Wochen vorher per Kaiserschnitt auf die Welt.Grund für die frühzeitige Entbindung war Melanies Job: Als Sängerin verdient die Blondine ihr Geld mit Auftritten am Ballermann. Nur eine Woche nach der Geburt will die 31-Jährige dann auch schon wieder auf der Bühne stehen, rechtzeitig zum Ende der Ballermann-Saison.Auch bei der Geburt ihrer Tochter Mia im September 2017 zog sie die Entbindung, die eigentlich für den 3. Oktober geplant war, zwei Wochen vor, um früher wieder zur Bühne zurückkehren zu können.