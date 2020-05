Shitstorm für Melanie Müller nach neuem Tattoo

Ende April behauptete Melanie Müller, dass sie wegen der Corona-Krise von Geldsorgen gequält wird. Trotzdem ging sie jetzt ins Tattoo-Studio, um sich ein neues Peckerl stechen zu lassen.

Zahlreiche Künstler kämpfen seit der Corona-Krise ums Überleben. Auch Ballermann-Sängerin Melanie Müller meinte, dass sie kaum noch Geld zur Verfügung hätte. "Man hätte eigentlich in zwei Monaten 70.000 Euro verdient und jetzt ist man auf komplett Null", jammerte sie erst Ende April im Interview mit RTL.Trotzdem ließ sie sich nun ein neues Peckerl stechen, wie ein Instagram-Posting beweist. Das Foto zeigt die Ballermann-Sängerin mit Mundschutz bei ihrem Tätowierer. "Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn", schrieb sie dazu.Vielen Fans stößt das sauer auf. "Ich dachte, das Geld ist knapp?", merkt etwa ein Follower an. Andere wiederum ärgern sich über Melanies Kommentar."Die Sinnhaftigkeit des Seins an Abziehbildern abhängig zu machen... echt jetzt? Probleme einer saturierten Gesellschaft!", kritisiert ein anderer User.