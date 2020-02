Melanie Müller wäre gern Lugners Opernball-Star

Die Dschungelkönigin und Ex-Pornodarstellerin machte Richard Lugner am Donnerstag ein Opernball-Angebot.

Auf ihrer Facebook-Seite postete Müller ein kurzes Video, in dem sie sich Mörtel als Stargast aufdrängte. Sollte Lugner erneut von einem Gast versetzt werden, dann würde sie liebend gerne einspringen."Richard, ich warte immer noch so sehnsüchtig auf deinen Anruf", säuselt Müller dabei in die Kamera. Sie würde sogar ihre eigenen Getränke mitbringen, fleht sie Lugner an. Sie befindet sich zwar gerade in der Karibik, für ihren "Hasen" Richard Lugner würde sie aber zurückschwimmen.Natürlich ist das alles eher als guter Publicity-Stunt zu verstehen. Müller spring damit auf den Berichterstattungs-Zug rund um Lugner auf. Trotzdem würde sie eigentlich ins Gästeschema des Herren Ingenieurs passen. Sie wäre nicht der erste trashige TV-Star, den er mit in seine Loge nehmen würde.