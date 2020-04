Messe Wien: Feldspital öffnet am Wochenende

Obwohl Krankenhaus-Betten frei sind, eröffnet das Betreuungszentrum. Dort stehen Unterbringungskapazitäten für 3.100 Corona-Patienten mit leichten Verläufen bereit.

Rund die Hälfte aller Normal-Betten und ein Drittel der Intensivbetten in den Wiener Spitälern steht derzeit leer ( "Heute" berichtete). Trotzdem fährt die Stadt das Betreuungszentrum in der Messe Wien (Leopoldstadt) dieses Wochenende hoch."Das Corona-Virus wird uns noch einige Monate begleiten. Deshalb nutzen wir die kommenden Tage, um in der Messehalle unsere Abläufe und Strukturen zu testen. Damit der Ernstfall nicht zur Generalprobe wird", erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) diesen Schritt.Das Betreuungszentrum in der Messehalle steht allen Menschen offen die an Corona erkrankt sind und einen milden Krankheitsverlauf haben, aber sich nicht in den eigenen vier Wänden auskurieren können, z.B. in Wien gestrandete Geschäftsleute oder Obdachlose.