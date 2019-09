Messer-Mann überfiel Tankstelle in Obernberg

Mit einem Messer bewaffnet überfiel ein Mann Montagabend eine Tankstelle in Obernberg/Inn. Der Verdächtige konnte wenig später gefasst werden.

Kurz vor 21.30 Uhr stürmte ein maskierter Mann am Montag in eine Shell-Tankstelle in Obernberg/Inn (Bez. Braunau).Mit einem Messer bewaffnet, bedrohte er eine Angestellte und forderte Bargeld. Wenig später konnte er mit der Beute in unbekannter Höhe flüchten.Er kam allerdings nicht sehr weit. Denn schon im Zuge der sofort eingeleiteten Alarmfahndung ging der Verdächtige der Polizei ins Netz.Nähere Details zum Tathergang sind noch nicht bekannt. Ermittler des Landeskriminalamts sind derzeit vor Ort.Weitere Infos folgen.