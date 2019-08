Metal-Festival macht vor, was Frequency nicht kann

Parallel zum Frequency in St. Pölten fand in Bayern das Summer Breeze Festival statt. In Sachen Sauberkeit ist man dort einiges voraus.

Das Frequency Festival in St. Pölten war wieder ein riesiger Erfolg, besonders am Campingplatz war auch heuer die Stimmung einzigartig. Ein Wermutstropfen: Das mit der Sauberkeit klappte auch heuer wieder nur bedingt. Trotz aller Bemühungen des Veranstalters ließen bei der Abreise wieder viele ihren Müll einfach liegen.Zwar wird das Traisenufer in wenigen Stunden dank großer Putztrupps wieder sauber sein, Kritik am Verhalten des meist eher jungen Publikums kommt vor allem von Anrainern dennoch immer wieder. Offenbar mit Recht. Dass man ein Festival auch anders feiern kann, bewiesen die Camper nämlich am parallel in Bayern stattfindenden Summer Breeze Festival.Wie in St. Pölten war auch in Dinkelsbühl, bei einem der größten Metal-Festivals im deutschsprachigen Raum (rund 50.000 Besucher), am Sonntag der Abreisetag. Der Unterschied: Fast alle Metal-Fans entsorgten ihren Müll oder nahmen ihn wieder mit. Um 14 Uhr schloss der Campingplatz, nicht einmal eine Stunde später war kein Müll mehr zu sehen – siehe Fotos oben.So sah es indes am Sonntagnachmittag entlang der Traisen in St. Pölten aus:(min)