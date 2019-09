Mia, was machst du denn da unter der Decke?

Kandidatin Mia Madisson lässt bei der RTL-Datingshow "Paradise Hotel" nichts abrennen. Die Rapperin weiß dabei genau, wie sie die Aufmerksamkeit der Zuseher erregt.

Bachelor-Mia hat vor laufender Kamera Sex

Dass die aus der letzten Schweizer "Bachelor"-Staffel bekannte Mia Madisson nicht gerade ein Kind von Traurigkeit zu sein scheint, wissen die Zuseher bereits seit Beginn von "Paradise Hotel".Denn bereits in der Pilotfolge wurde verraten, dass die 22-Jährige im Laufe der Kuppelshow auf RTL/TVNow mit Kandidat Germain auf Tuchfühlung gehen wird.Erst knutschen die beiden wild in der Dusche, ehe die beiden Turteltäubchen im Bett landen und vor laufender Kamera Sex haben – "Heute.at" berichtete In der aktuellen Folge hält sich die Rapperin ("Sinner") zwar noch zurück, allerdings fallen bereits nächste Woche sämtliche Hüllen und Hemmungen.Die Vorschau auf die nächste Episode gewährt nämlich einen kurzen Einblick, was sich da alles zwischen Mia und Germain abspielen wird.Wie der Sprecher der Show richtig erkannt hat, geht es nächste Woche nämlich "heiß" her. Und wie heiß es zwischen den beiden wirklich werden wird, siehst du im Video.(wil)