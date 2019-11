So muss Traummann von Wendler-Ex Claudia sein

Nach 29 Jahren Beziehung trennten sich vor rund einem Jahr die Wege von Michael Wendler und seiner Frau Claudia Norberg. Nun sucht sie im TV einen neuen Mann an ihrer Seite.

Im vergangenen Jahr gaben Claudia Norberg und ihr Ehemann Michael Wendler ihre Trennung bekannt.Während der 47-jährige Schlagerstar ("Sie liebt den DJ") mit seiner Laura glücklich vergeben ist , hat die Unternehmerin bisher keinen neuen Mann an ihrer Seite.Das will Norberg nun aber ändern und in der Reality-Show "Promis gehen auf Partnersuche" eine neue Liebe finden. Doch wie sollte ihr neuer Traummann eigentlich sein?In einem Interview verrät sie nun, was sie sich bei einem Partner wünsche: "Ich glaube, dass ich erst mal einen guten Charakter brauche", so Claudia gegenüber "Promiflash".Und weiter: "Ja, so eine Art Häuptling, der ein gutes Selbstbewusstsein hat, der entscheidungswillig ist." Ob Claudia einen solchen Mann im TV finden wird, wird sich zeigen.