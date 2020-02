Wendlers Hit "Egal" ist in den Austro-Charts

Schlagerstar Michael Wendler hat es mit seinem zwei Jahre alten Hit "Egal" in die österreichischen iTunes-Charts geschafft.

Finanzamt will über 111.000 Euro vom Wendler

Dank seiner blutjungen Freundin Laura Müller (19) schaffte es Michael Wendler wieder in die Schlagzeilen. Sicherlich trug sein öffentlicher Beef mit dem deutschen Komiker Oliver Pocher ebenfalls dazu bei.Auch musikalisch läuft es für den Schlagersänger rund. Sein Song "Egal" ist momentan nicht nur in Deutschland wieder in den Charts (auf Platz 4), sondern auch in Österreich. Aktuell ist er in den iTunes-Charts auf Platz 8."Wenn EGAL so weiter rennt, bin ich bald schuldenfrei!", scherzt Wendler im Interview mit der "Bild". Seit Wochen soll das Finanzamt hinter ihm her sein. Doch der Schlagerstar ist sich keiner Schuld bewusst. In seiner Insta-Story meinte er, er fühle sich vom Finanzamt gemobbt: "Ich bin ohne Steuerschulden 2016 aus Deutschland ausgewandert", verteidigt sich der 47-Jährige.