So viel Geld zahlt RTL für die Wendler-Hochzeit

Ob Verlobungsring oder Hochzeit – Michael Wendler und seine 19-jährige Freunden cashen ab, wo es nur geht.

Wie wird Laura mit Nachnamen heißen?

Heißt Wendler bald Herr Müller?

Noch in diesem Jahr wollen. Gratis machen das die beiden natürlich nicht. Laut "Bild" kassieren der Schlagersänger und seine Freundin rund 750.000 Euro ab. Vermutlich ist das weit mehr, als was die Hochzeit kostet.Schließlich meinte Laura erst vor Kurzem, dass sie im kleinen Kreis heiraten wollen. Nur die engsten Freunde und Familie sowie das Kamerateam sollen dabei sein, wenn die "Let's Dance"-Teilnehmerin den Schritt vor den Traualtar wagt.Noch immer ist unklar, wie die beiden nach der Hochzeit mit Nachnamen heißen werden. Denn Wendler ist nur der Künstlername des Schlagersängers. Offiziell heißt er Norberg, 2009 nahm er bei seiner Hochzeit mit Claudia den Geburtsnamen seiner Frau an.Seine Ex will das unter keinen Umständen. Im "Bild"-Interview meinte sie: "Wenn wir geschieden sind und er eine neue Frau heiraten sollte, gegebenenfalls Laura Müller, wäre ich beiden äußerst dankbar, wenn Laura Müller nicht meinen Geburts- und Familiennamen annehmen würde."Damit gibt es nur drei Möglichkeiten: Entweder behalten beide ihre Familiennamen, Michael nennt sich Herr Müller oder er nimmt seinen Geburtsnamen Skowronek an.