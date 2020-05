Michael Wendler zeigt seine Nase nach der OP

Michael Wendler hat sich die Nase richten lassen. Auf Instagram zeigt er der Welt, wie sein Riecher nach dem Tuning ausschaut.

Erster TV-Auftritt der Nase ...

... wurde zu Lauras Abschied von "Let's Dance"

Michael Wendler ist zwar zahlungsunfähig, aber dafür hat er "neues Glück" gefunden. Mit diesen Worten feierte er auf Instagram seine brandneue Nase ab.Kaum hat seine 19-jährige Freundin Laura "Ja!" gesagt und wurde damit zu seiner Verlobten, legte sich der 47-Jährige unters Messer. "Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert", erklärte er einen der Gründe für die Operation. Natürlich hat der Beauty-Doc auch gleich dafür gesorgt, dass Wendlers Zinken ein bisschen gerader wird.Ganz stolz filmte sich der Schlagersänger am Freitag für seine erste Insta-Story mit neuem Riechkolben. Das sind die ersten Aufnahmen des Wendler-Näschens:Den ersten TV-Auftritt hatte die Nase ebenfalls am Freitag. Laura tanzte neun Wochen mit Profi-Partner Christian Polanc um den Sieg bei "Let's Dance". Der Wendler schaute nach der Sendung mit Laura bei Frauke Ludowig in "RTL exklusiv" vorbei.Laura Müller flog aber einige Minuten vor dem Auftritt aus der Sendung. Besonders bitter: Sie verlor am Ende gegen Ilka Bessin, die eine weit schlechtere Tänzerin ist.und das brachte die nötigen Sympathiepunkte, dass nicht sie, sondern Laura die Sendung verlassen musste.Beim ersten TV-Auftritt konnte der Wendler seine Nase also nicht abfeiern, sondern musste stattdessen seine Verlobte emotional unterstützen.