Mieter täuscht Brand vor, um ins Haus zu gelangen

Ordentlich getäuscht hat am Samstagabend ein Wohnungsmieter aus Wels (Oberösterreich) die Einsatzkräfte der Feuerwehr, nachdem er diese zu einem vermeintlichen Brand in seine Wohnung alarmierte.

Kein Einzelfall

Kuriose Szenen am Samstagabend in Wels-Vogelweide. Ein Wohnungsmieter hatte die Feuerwehr aufgrund eines Brandverdachts alarmiert. Als die Einsatzkräfte jedoch am Einsatzort eintrafen, stellte sich heraus, dass der Mann nur die Eingangstüre zum Haus öffnen wollte, weil er scheinbar dafür keinen Schlüssel hatte.Laut Nachbarn war es offenbar nicht das erste Mal, dass der Mann Probleme hatte, in seine Wohnung zu kommen. Sowohl er als auch seine Besucher läuten seit Jahren immer wieder bei den Nachbarn, um in das Haus zu gelangen.Ein Brand lag nicht vor. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch, eine Anzeige folgt.