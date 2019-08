Mikl fordert Verdoppelung von Arzt-Studienplätzen

Landeschefin J. Mikl-Leitner Bild: Kein Anbieter/NLK

Im "ORF NÖ" sprach Johanna Mikl-Leitner heute Klartext zum drohenden Ärztemangel. Sie fordert von der Bundesregierung eine Verdoppelung der Studienplätze.

Im „ORF NÖ"-Talk forderte Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (VP) am Montagabend eine Verdoppelung von Medizin-Studienplätzen in Österreich.



"Jahr für Jahr werden zu wenige Mediziner ausgebildet. Interessenten gäbe es genug, aber nur etwa zehn Prozent bekommen einen Platz. Wenn dazu 50 % der Allgemeinmediziner in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen werden, dann sieht man den dringenden Bedarf im Mediziner-Nachwuchs", so Mikl-Leitner.



Heuer gab es 16.433 Bewerber, aber nur 1.680 bekamen einen Platz an den Med-Unis in Wien, Linz, Graz und Innsbruck – 25 % Prozent waren für Nicht-Österreicher reserviert. Also: Nur 1.260 Österreicher bekamen einen Platz. NÖ steuere laut Mikl-Leitner dagegen, sei es mit der Karl-Landsteiner-Privatuni oder mit 130 Plätzen für das Klinisch-Praktische Jahr in den nö. Kliniken. (Lie)