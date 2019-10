Milch in Deutschland mit Bakterien verseucht

In Deutschland kommt es derzeit zu einem bundesweiten Rückruf von Frisch-Milch. Bei einzelnen Produkten seien Bakterienkeime gefunden worden.

Die DMK Deutsche Milchkontor GmbH, kurz DMK GROUP, und die Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG informieren über den Rückruf von Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett (1 Liter) verschiedener Handelsmarken.Im Rahmen von Routinekontrollen seien bei einzelnen Artikeln Keime des Typs Bakterium "Aeromonas hydrophila/caviae" festgestellt worden, teilt das Unternehmen mit.Dies könne zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie etwa Durchfall führen. Betroffen sind ausschließlich folgende Marken:Metro Deutschland GmbH:Aro Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019ALDI Nord:Milsani Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019ALDI SÜD:Milfina Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 10.10.2019/ 14.10.2019Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG:K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019Lidl GmbH & Co. KG:Milbona Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/ 16.10.2019/ 18.10.2019Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG:Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 18.10.2019EDEKA Zentrale AG & Co. KG:GUT&GÜNSTIG Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019Netto Marken-Discount AG & Co. KG:GUTES LAND Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019REWE Markt GmbH:Ja! Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019real GmbH:Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019Betroffen sind ausschließlich Produkte mit Genusstauglichkeitszeichen DE NEW 508 EG.